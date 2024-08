Nach dem Katastrophenstart in diese Handelswoche hat der DAX am Dienstag kaum Wiedergutmachung betreiben können. Am Handelsende legte der deutsche Leitindex lediglich 0,09 Prozent auf 17.354 zu. Der Mittwoch bietet reihenweise Quartalszahlen und zumindest zum Handelsstart überwiegend grüne Vorzeichen.

