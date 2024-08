BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Umsatzprognose angesichts steigender Lieferungen seiner Kassenschlager angehoben. Die Dänen erwarten für das laufende Jahr nun ein Ertragswachstum bei konstanten Wechselkursen von 22 bis 28 Prozent, wie sie am Mittwoch in Bagsvaerd mitteilten. Zuvor hatte Novo hier ein Umsatzplus von 19 bis 27 Prozent in Aussicht gestellt. Der operative Gewinn wird bei konstanten Wechselkursen jedoch nur noch um 20 bis 28 Prozent steigen. Dies liegt etwas unter der bisherigen Prognose von 22 bis 30 Prozent, da der dänische Arzneimittelhersteller eine Wertminderung für ein gescheitertes Medikament vornehmen musste.

Der Konzern konnte unter anderem den Absatz seiner populären Diabetes- und Gewichtsreduktionsmittel Ozempic und Wegovy deutlich steigern. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um ein Viertel auf fast 68,1 Milliarden dänische Kronen (rund 9,1 Mrd Euro). Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um etwa ein Zehntel auf 25,9 Milliarden Kronen. Unter dem Strich verdiente der Pharmariese mit 20,05 Milliarden Kronen drei Prozent mehr. Analysten hatten sich im Schnitt etwas mehr erhofft. Die Aktie stand vorbörslich mit Abschlägen von mehr als zwei Prozent unter Druck./lfi/jha/