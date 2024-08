Stuttgart (ots) -Die EnBW-Tochter ChargeHere weitet ihr Sortiment als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur in Unternehmen, Parkhäusern und Großimmobilien aus. Neben eigener Hardware setzt der Ladeinfrastruktur-Anbieter künftig auch auf die Schnellladesäulen des Marktführers Alpitronic. Mit dem zusätzlichen Angebot an Schnellladestationen stärkt ChargeHere seine Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit und bietet Kunden ab sofort die volle Bandbreite an Ladeleistungen.Das neue hyperschnelle AngebotChargeHere erweitert sein Angebot um DC-Schnelllader mit Leistungen von 50 bis 400 kW, die neben den bewährten AC-Ladern für ein umfassendes Ladeangebot sorgen. Die neuen Hypercharger ergänzen somit die flexible und zukunftssichere Ladelösung für Unternehmen, die bereits auf Elektromobilität umgestiegen sind oder dies zeitnah planen. Co-Geschäftsführer Konrad Benze: "Ladestationen für Elektrofahrzeuge unterstützen Standorte und Unternehmen dabei, diese zukunftsfähig zu gestalten. Eine breite Flexibilität in der Ladeleistung und im Angebot ist entscheidend, damit unsere Kunden den Übergang zur Elektromobilität nahtlos und effektiv vollziehen können. Es war uns wichtig, dass unsere Ladelösungen individuell auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Anwendungsfalls zugeschnitten sind. Daher ist es für uns ein besonderer Fortschritt, unser Ladeleistungsangebot entsprechend erweitert zu haben."Mit der aktuellen Förderung für DC-Schnelllader bietet der Bund wichtige Starthilfe ins SchnellladenDas Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) startete gemäß der Förderrichtlinie Elektromobilität 2023 einen Förderaufruf für private Schnellladestationen in Deutschland, um den Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung umzusetzen. Für dieses Programm stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung von denen sowohl KMU als auch Großunternehmen profitieren können. Bis zu 40 % der Gesamtkosten für nicht-öffentliche Schnellladestationen können durch die Förderung gedeckt werden und somit eine wichtige Starthilfe zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur um DC-Schnelllader bieten.Mit der richtigen "Work-Load-Balance" zum ErfolgDie Kombination aus AC- und DC-Ladelösungen ermöglicht es Unternehmen ihre betrieblichen Anforderungen mit dem richtigen Ladeangebot am Firmenstandort abzustimmen. AC-Ladestationen sind ideal für längere Standzeiten, wie sie für Flottenfahrzeuge über Nacht oder für Mitarbeitende während der Arbeitszeit in Unternehmen üblich sind. Sie ermöglichen ein schonendes Laden, das die Energiekosten optimiert und gleichzeitig die Lebensdauer der Batterien verlängert. Mit der Möglichkeit, in kürzester Zeit eine signifikante Reichweite zu laden, sind DC-Lader ein Gamechanger für Unternehmen, die auf die schnelle Verfügbarkeit ihrer E-Flotte oder ein attraktives Ladeangebot für Gäste angewiesen sind. Durch die intelligente Steuerung der Ladevorgänge können Unternehmen die Auslastung ihres Netzanschlusses optimieren und somit die Betriebskosten senken.Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von Morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Über AlpitronicDas Team von Alpitronic GmbH besteht aus progressiven, leidenschaftlichen Ingenieuren mit Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Automotive, Aerospace und Industrieelektronik. Neben der Spezialisierung für die Entwicklung von leistungselektronischen Systemen im Automobil-Bereich beschäftigt sich Alpitronic seit 2017 mit der Entwicklung, Produktion und dem weltweiten Vertrieb von skalierbaren DC-Schnelladesäulen (High-Power-Charger) für E-Fahrzeuge. Diese unter der Marke hypercharger geführten Produkte zeichnen sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit, das kompakte Footprint und das fortschrittliche Design aus und erreichen Leistungsklassen bis 400kW. Die hypercharger konnten sich als wettbewerbsfähiges Flaggschiffprodukt des Unternehmens durchsetzen und Alpitronic somit als Hersteller von HPC-Ladesäulen zur Marktführerschaft in Europa verhelfen.