Berlin (ots) -Die Nominierungen für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2024 stehen fest. Nach Vor-Ort-Besichtigungen und intensiven Beratungen gab die Fachjury aus den eingereichten Bewerbungen sechs Projekte der engeren Wahl bekannt. Preisträger und Auszeichnungen werden am 28. November 2024 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Anwesenheit von Bundesbauministerin Klara Geywitz verkündet.Der Deutsche Ingenieurbaupreis gilt als der bedeutendste Preis für Bauingenieurinnen und Bauingenieure in Deutschland. Mit dem Staatspreis werden beispielhafte Ingenieurbauwerke oder Ingenieurleistungen ausgezeichnet, die eine besondere Innovation und Gestaltqualität aufweisen, von vorbildlichem Umgang bei der Instandsetzung historischer ingenieurtechnischer Lösungen zeugen und positiv zur Gestaltung des öffentlichen Raums beitragen. Der Fokus liegt auf qualitätsvollen und ressourcenschonenden Projekten. Erstmalig soll in diesem Jahr auch ein Nachwuchspreis vergeben werden.Die sechs Nominierten für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2024:(in alphabetischer Reihenfolge der Projektstandorte)Werk- und Forschungshalle in Diemerstein (Rheinland-Pfalz)Ingenieurbüro: t-lab Holzarchitektur und Holzwerkstoffe, RPTU Kaiserslautern und graf ingenieureBauherr: Stiftung der TU Kaiserslautern / Villa Denis GmbHCLTECH-Brettsperrholzwerk in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz)Ingenieurbüro: Pyttlik & Bormann SARLBauherr: Cltech GmbH & Co. KGLuftschiffhangar in Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen)Ingenieurbüro: Ripkens Wiesenkämper Beratende Ingenieure PartGmbBBauherr: Westdeutsche Luftwerbung Theodor Wüllenkämper GmbH & Co. KGNeues Schiffshebewerk in Niederfinow (Brandenburg)Ingenieurbüro: Tractebel Hydroprojekt GmbHBauherr: Wasserstraßen-Neubauamt BerlinRennschlittenbahn in Oberhof (Thüringen)Ingenieurbüro: HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten ingenieureBauherr: Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum OberhofMüngstener Brücke in Solingen-Schaberg (Nordrhein-Westfalen)Ingenieurbüro: IGS Ingenieure GmbH & Co. KGBauherr: DB Netz AGDer Deutsche Ingenieurbaupreis wird im Zweijahresrhythmus als offizieller Preis der Bundesregierung für Ingenieurbaukunst verliehen. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und die Bundesingenieurkammer e. V. (BIngK) loben den Deutschen Ingenieurbaupreis nun zum fünften Mal gemeinsam aus. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) führt das Verfahren durch. Der Staatspreis ist mit 30.000 Euro dotiert, weitere Auszeichnungen können mit je 4.000 Euro sowie ein Nachwuchspreis mit 10.000 Euro honoriert werden.Die feierliche Verleihung des Preises findet am 28. November 2024 in Anwesenheit von Bundesbauministerin Klara Geywitz in Berlin statt.Fotos der Bauwerke stehen unter www.bingk.de zum Download zur Verfügung (https://bingk.de/nominierte-fuer-den-deutschen-ingenieurbaupreis-2024-stehen-fest/) oder können angefordert werden. Bitte beachten Sie die Copyright-Angaben im Dateinamen.Pressekontakt:Eva HämmerleKommunikation & PresseBundesingenieurkammerJoachimsthaler Str. 12 | 10719 BerlinT. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)haemmerle@bingk.deOriginal-Content von: Bundesingenieurkammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18349/5838756