Stellen Sie sich vor, die zwei großen geopolitischen Brandherde (Russland/Ukraine und Hamas/Israel) werden in den nächsten Wochen völlig überraschend durch Verhandlungen "gelöscht". Was würde passieren? Nun, der Ölpreis könnte kurzfristig etwas stärker korrigieren, weil im "schwarzen Gold" bereits eine gewisse geopolitische Komponente eingepreist ist. Was wäre aber, wenn es direkt im Anschluss daran zu einem militärischen Schlagabtausch zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz kommt?So haben nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...