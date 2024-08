Kann der DAX die massiven Verluste zu Wochenbeginn weiter ausgleichen? Und warum sollten Anleger die Aktien von Siemens Energy und Kontron jetzt genau im Blick haben? So richtig ins Rollen kommt der DAX am Mittwoch noch nicht, ein Plus ist in den ersten Handelsminuten dennoch drin. Am Morgen stieg der deutsche Leitindex um 0,43 Prozent auf rund 17.428 Zähler und entfernte sich weiter von 17.000 Punkte-Marke, an der das Börsenbarometer noch am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...