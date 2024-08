Der deutsche Leitindex konnte sich am gestrigen Dienstag gegen den Abwärtstrend stemmen und um 0,1% auf 17.354 zulegen. Rückblick: Erste Stabilisierungstendenzen für den DAX - nachdem die Notierungen in den ersten drei August-Sitzungen insgesamt 6,3% an Wert verloren hatten und unter den GD200 zurückgefallen waren, brachte der Index gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...