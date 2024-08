Die Hyundai Motor Group hat bestätigt, dass die Serienproduktion der Elektro-Limousine Kia EV4 in Südkorea im März 2025 anlaufen soll. Unterdessen sind Gerüchte aufgekommen, dass es auch eine spezielle Europa-Version des EV4 geben könnte, die auch in Europa gebaut werden soll. Bei der Vorstellung der Studie des EV4 hieß es noch, dass die Produktion des Fahrzeugs im Laufe des Jahres 2024 starten soll, jetzt hat die Hyundai Motor Group den Start of ...

