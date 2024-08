DJ Gea rechnet im 2. Halbjahr mit wieder steigendem Ordereingang

FRANFKURT (Dow Jones)--Gea rechnet nach teils deutlich rückläufigen Auftragseingängen im zweiten Quartal im weiteren Jahresverlauf wieder mit einer besseren Entwicklung. "Im zweiten Halbjahr wird der Ordereingang in Summe über dem des Vorjahres liegen", sagte CEO Stefan Klebert in der Medienkonferenz zum Quartalsergebnis. Unter anderem dürften manche Projekte, die auf Kundenseite wegen des unsicheren Konjunkturumfelds und hohen Zinsen verschoben wurden, in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

In den drei Monaten per Ende Juni sackte der Auftragseingang um knapp 7 Prozent ab. Das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) sank mit 0,97 unter den Wert von 1. Prozentual zweistellige Rückgänge verzeichnete Gea bei den Aufträgen im Jahresvergleich in den Bereichen Liquid & Powder, Food & Healthcare sowie Farm Technologies. Grund dafür, so Klebert weiter, sei aber teils auch eine starke Entwicklung im Vorjahresquartal gewesen.

