München (ots) -Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen (SWR/rbb)Doku-Serie (3 x 25 Min.)Ab 8. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 16. September 2024 | 20:15 Uhr | Das Erste (60 Min.)Eine schillernde Persönlichkeit wird am 15. September 40 Jahre alt: Die Doku-Serie "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" ergründet zu diesem Anlass die Coming-of-Age-Story des royalen Rebellen und wird tiefer in die komplexe Figur des zweitgeborenen Prinzen eintauchen: Wer ist der Mann, der der berühmtesten Familie der Welt den Rücken kehrt? Wer ist das "schwarze Schaf" der Windsors? Wer ist Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex - genannt Harry?Der Erzählbogen der dreiteiligen Serie spannt sich von Harrys schwieriger Kindheit über seine rebellische Jugend und die erfolgreiche Militärkarriere bis hin zu seiner Beziehung zu Meghan Markle und dem Bruch mit der Königsfamilie. Die prägenden Momente und Entwicklungen werden dabei vor allem aus seiner Perspektive dargestellt.Sprechende Schweine - KI übersetzt Tiersprache (NDR)Dokumentarfilm (75 Min.)Ab 4. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10. September 2024 | 00:05 Uhr | NDR FernsehenStellen Sie sich vor, Sie betreten eine Welt, in der Schweine ihre Gedanken und Gefühle mitteilen können. Genau das passiert in diesem Film. Ein internationales Wissenschaftsteam hat 2022 ein bahnbrechendes "Google-Translate" für Schweinegrunzen entwickelt - so erfahren wir Menschen mithilfe von KI erstmals von den Schweinen selbst, wie diese sich fühlen. Für die Dokumentation wurde eine Exklusivvereinbarung mit der internationalen Forschungsgruppe geschlossen, um diese völlig neue Wissenschaft erstmals im Alltag der Schweine anzuwenden. Ist ein Bioschwein glücklicher als ein konventionell gemästetes? Was erzählen uns die Freilandschweine? Welche Schlüsse ziehen wir aus dem, was die Tiere uns mitteilen? Ein Film zum Nachdenken über uns, über Tierwohl und über Nachhaltigkeit. Denn Schweine können jetzt mitreden.Bundesvibe: Landtagswahlen Thüringen und Sachsen (WDR/SWR)Regionale Reportagen (20-30 Min.)Ab 5. und 29. September 2024 | exklusiv in der ARD MediathekRegional, aktuell, relevant. Das neue Reportage-Format "Bundesvibe" zeigt, was ganz Deutschland bewegt:Ab 5. September 2024: Zur Landtagswahl in Thüringen und Sachsen - so wirkt sich das Ergebnis aufs ganze Land ausIn Thüringen und Sachsen sind Anfang September Landtagswahlen. Viele Menschen hier haben wenig Vertrauen in Institutionen, sind unzufrieden mit den regierenden Parteien. Es sind die großen Themen wie der Krieg gegen die Ukraine, die schleppende Aufarbeitung der Corona-Politik, Inflation und Energiekrise, Migration und Klimawandel, die ihre Wahlentscheidung beeinflussen. In den kleinen Orten denken die Menschen anders über diese Themen als das politische Berlin. Wie schauen sie auf die Wahlen? Ist es der berühmte Denkzettel, den sie verteilen möchten? Und ganz anders der Blick junger Menschen aus Thüringen, die sich inzwischen im Westen zuhause fühlen: Wie schauen sie auf den Wahlkampf und einen möglichen Wahlsieger Höcke?Ab 26. September 2024: Die Landtagswahl in Brandenburg und ihre AuswirkungenIn Brandenburg wird drei Wochen nach Thüringen und Sachsen der Landtag gewählt. Wie wirken sich diese Ergebnisse aus, wenn Menschen in Brandenburg über ihre Wahlentscheidungen nachdenken? Was denken Brandenburger über die Reaktionen auf das Wahlergebnis? Wie reagieren sie auf Debatten, die dazu aus der Hauptstadt zu ihnen schwappen - in ihre WhatsApp-Gruppen und auf ihre Marktplätze? In dieser Folge von Bundesvibe fühlen wir am Puls der Brandenburger und auch der Menschen in anderen Regionen Deutschlands, die mit wachem Auge auf Thüringen und Sachsen schauen.Love Machine - Ein Wiener für gewisse Stunden (BR)Spielfilm (93 Min.)Ab 6. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. September 2024 | 22:00 Uhr | BR FernsehenAus purer Geldnot beginnt der erfolglose österreichische Musiker Georg "Georgy" Hillmaier (Thomas Stipsits) in Wien als Callboy zu arbeiten. Überraschenderweise hat der Mann mit dem "Waschbärbauch" so großen Erfolg bei den Frauen, dass seine Schwester Gitti (Julia Edtmeier) auf die Idee kommt, ihn an die Kundinnen des Kosmetiksalons zu vermitteln, in dem sie arbeitet. Kompliziert wird es, als Georgy sich in die Fahrlehrerin Jadwiga (Claudia Kottal) verliebt. Denn die ahnt nichts von seinem "Job"... Die frech-frivole Komödie aus Österreich erhielt 2019 eine "Romy" in der Kategorie "Bester Kinofilm" sowie den Österreichischen Filmpreis 2020 in der Kategorie "Publikumsstärkster Kinofilm". Neben bekannten österreichischen Schauspielern wie Thomas Stipsits, Claudia Kottal und Adele Neuhauser mischt auch die deutsche Entertainerin Barbara Schöneberger in diesem augenzwinkernden Liebesreigen mit.Seconds - In den Trümmern der Katastrophe (NDR)Serie (6 x 50 Min.)Ab 7. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 21. September 2024 | 23:15 Uhr | NDR FernsehenMarita Kaila (Leena Pöysti) ist Leiterin eines Unfallermittlungs-Teams. Als bei einem Zugunglück auf einem Rangierbahnhof eine mysteriöse Explosion über 60 Menschen das Leben kostet, begibt sie sich mit ihrem Team auf die Suche nach der Ursache für die Katastrophe. Unter großem öffentlichen Druck muss das Team schnellstmöglich aufklären, was hinter dem Unglück steht: War es menschliches oder technisches Versagen? Oder hat hier jemand den Tod so vieler Menschen in Kauf genommen oder gar gezielt herbeigeführt? Was die Angelegenheit erschwert: Marita verschweigt ein verhängnisvolles Geheimnis.Y-Kollektiv (HR/Radio Bremen/SWR/WDR)Reportagen (20-25 Min.)Immer ab Montag | exklusiv in der ARD MediathekAb 9. September 2024: Mein Rentendesaster (SWR)Das Jahr 2058 ist noch eine Weile hin, aber Y-Kollektiv-Reporter Jakob Groth ist heute schon ziemlich sicher: Mit 67 Jahren wird er dann nicht in Rente gehen und von seiner Rente allein auch nicht leben können. Vom Staat ist das schon längst nicht mehr vorgesehen. Eine bittere Realität, mit der die Generation Y leben muss: 16 Millionen Menschen zwischen 27 und 42 Jahren, die fleißig in die Rentenkassen einzahlen und denen die große Altersarmut droht. Laut aktueller "MetallRente Jugendstudie" befürchten das 84 Prozent der befragten jungen Frauen und 74 Prozent der Männer.Ab 23. September 2024: Radikaler Veganismus? (Radio Bremen)Rund 3 Prozent der deutschen Bevölkerung isst heute vegan, 9 Prozent vegetarisch. Vor allem Frauen und unter 30-Jährige verzichten auf Fleischkonsum. Einige Veganer - genau wie manche Fleischesser - wollen die, die anders essen, belehren. Manche machen das mit polarisierenden und radikalen Aktionen auf Social Media und im öffentlichen Raum. Andere beschränken sich auf das private Umfeld. Egal, wo es um das Thema Veganismus geht und wo die Lager der Pflanzen- und Fleischfresser aufeinandertreffen, kochen die Emotionen hoch. Reporterin Katja Döhne trifft linke, rechte und militante Veganerinnen und Veganer.Ab 30. September 2024: Teenie-Terroristen (WDR/BR)Sie sind 13, 15 und 16 Jahre und wollten im Namen des "IS" töten. Im April 2024 kam die Polizei den Jugendlichen aus NRW und Süddeutschland auf die Spur und nahm sie fest. Kein Einzelfall, immer öfter sind Terror-Verdächtige minderjährig. Angeheizt durch Telegram-Chats, TikTok-Videos und Online-Hetze beschäftigen sich schon Zwölfjährige mit extremistischen Gewaltfantasien. Reporter Tobias Dammers geht der Frage nach, wieso sich Kinder und Jugendliche radikalisieren - und wie sie den Weg zurück schaffen. Zum ersten Mal ist es gelungen, einen jungen Mann aus dem aktuellen Aussteigerprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu begleiten.Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat. (BR/HR/SR/WDR)Dokumentation/Serie (6 x 30 Min.)Ab 9. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 9. September 2024 | 23:35 Uhr | Das Erste (2 Folgen)Sechs Köchinnen und Köche mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt der aufwändigen Dokumentationsreihe. In einer Zeit, in der Zuwanderung eines der meistdiskutierten Themen ist, erzählt die Doku-Reihe von Menschen, die sich durch die Geschmäcker ihrer Heimatküchen ihren Platz in Deutschland erkämpft haben. Biografien, die unser Land prägten und eine buntere und offenere Kultur entstehen ließen. Emotionale Geschichten vom Essen und Ankommen.Dabei geht es unter anderem um Fragen nach Heimat, Identität und Zugehörigkeit - sinnlich und regional verankert erzählt. Wir lernen Menschen kennen wie Prateek, die sich mit ihrem indischen Restaurant in München Freiheit von patriarchalen Strukturen erkämpft. Oder Nir, der als Israeli mehrere vegane Restaurants in Frankfurt betreibt und seit dem Krieg in seinem Heimatland massiven Anfeindungen ausgesetzt ist.Willst du ewig leben? Frank Seibert und die Selbstoptimierung (HR/MDR)Dokumentation (45 Min.)Ab 10. September 2024 | in der ARD MediathekMehr denn je strebt unsere Gesellschaft nach einem möglichst langen und gesunden Leben. Jede vierte Person in Deutschland nutzt dafür Sport-Apps, Fitness-Tracker, Supplements und andere Optimierungs-Gadgets. Fast anderthalb Milliarden Euro stecken im Markt der Selbstvermessung und -verbesserung. Reporter Frank Seibert fragt sich: Was bringt das ganze Tracken wirklich? Verbessert sich meine Gesundheit oder setzt mich das Streben nach besseren Werten vielleicht mehr unter Druck als mir lieb ist?Auf seiner Spurensuche taucht Frank tief in die Selbstoptimierungs-Szene ein: Er schaut sich auf einer Biohacking Messe um, besucht ein sogenanntes Longevity Center und spricht mit Sportler:innen, Psycholog:innen und Soziolog:innen.Das reinste Vergnügen (MDR)Komödie (112 Min.)Ab 13. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 16. September 2024 | 23:10 Uhr | MDR FernsehenBei Gina (Sally Phillips) könnte es besser laufen: Sie hat gerade ihren Job an eine junge Kollegin verloren und die Ehe mit ihrem Mann Adrian (Cameron Daddo) hat ihre prickelnde Phase lange hinter sich gelassen. Eines Tages jedoch klingelt Tom (Alexander England) an ihrer Tür - durchtrainiert, strippend und mit dem schamlosen Versprechen, wirklich jeden ihrer Wünsche zu erfüllen - und Gina wünscht sich eine saubere Wohnung! Der gutgemeinte Geburtstagsscherz ihrer Freundinnen wird kurzerhand zur besten Idee ihres Lebens: Mit Putzeimer und Wischmopp ausgerüstet, verwandelt Gina ein Team maskuliner Umzugshelfer in eine sexy Reinigungstruppe und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Doch das weibliche Klientel verlangt nach mehr - und macht Angebote, die man einfach nicht ablehnen kann. Bald haben Gina und ihre Saubermänner alle Hände voll zu tun, um die amourösen Begehrlichkeiten ihrer Kundinnen zu befriedigen.Weltspiegel: Rechtes Paradies? Deutsche in Ungarn (BR)Dokumentation (45 Min)Ab 15. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 23. September 2024 | 23:35 Uhr | Das ErsteStephan Rebs und seine Familie haben es getan: Deutschland hinter sich gelassen und neu angefangen in Ungarn. In der Nähe des Plattensees haben sie eine riesige Ranch gekauft. Deutschland vermissen sie nicht - zu teuer, zu stressig und zu liberal. Man habe zu viele Migranten ins Land gelassen und übertreibe es mit Wokeness und Gendern. Dass in Ungarn die traditionelle Familie noch was gilt und man kaum Ausländer sieht, gefällt den Rebs. Viktor Orban finden sie gut - und sind damit nicht die einzigen. Rund um den Plattensee hat sich eine deutsche rechtsorientierte Community an Auswanderern gebildet, die täglich wächst. ARD-Korrespondentin Anna Tillack trifft Menschen, die Deutschland den Rücken gekehrt haben und sie spricht mit Ungarn, die unter Orbans Regierung leiden, wie die Dragqueen Valery. Wie geht es dem Land nach 14 Jahren rechtspopulistischer Herrschaft? Und warum ist es für Rechte, Konservative und Enttäuschte so attraktiv?So long, Marianne - Eine Leonard Cohen-Serie (NDR)Serie (8 x 50 Min.)Ab 22. September 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 2. Oktober 2024 | 23:30 Uhr | NDR FernsehenAm 21. September 2024 wäre der Leonard Cohen 90 Jahre alt geworden. "So long, Marianne" erzählt die legendäre Liebesgeschichte zwischen dem kanadischen Sänger und Dichter und der Norwegerin Marianne Ihlen in den 60er-Jahren: Der junge Poet Cohen (Alex Wolff) flieht vor den Erwartungen seiner Familie auf die Aussteigerinsel Hydra. Dort trifft er auf die Norwegerin Marianne Ihlen (Thea Sofie Loch Næss als junge Marianne, Lise Fjeldstad als ältere). Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch die junge Mutter lebt in einer toxischen Beziehung mit dem Autoren Axel Jensen (Jonas Strand Gravil). Erst die Bekanntschaft mit Cohen ermutigt sie, sich zu trennen und mit ihm eine Liebe zu leben, in der es keine Besitzansprüche gibt.Mit starken Bildern und großartigen Songs handelt die achtteilige Serie vom Jungsein und der Suche nach dem richtigen Platz in der Welt. Es ist die Geschichte einer Liebe, die über den Tod hinausgeht, zwischen zwei ganz normalen jungen Menschen. Einer davon wird ein Weltstar werden.ARD Crime Time: 158 Minuten - Das Attentat von Halle (MDR)True-Crime-Serie (3 x 45 Min.)Ab 25. September 2024 | in der ARD MediathekHalle/ Saale, 9. Oktober 2019: In der Synagoge wird Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag gefeiert, als das Gotteshaus mit Sprengsätzen angegriffen wird. Während drinnen 52 Menschen um ihr Leben bangen, erschießt ein rechtsextremistischer Täter vor der Tür die Passantin Jana L. Anschließend wird der nahegelegene "Kiez-Döner" attackiert. Conrad Rößler, versteckt auf der Toilette, muss mit anhören, wie Kevin S. getötet wird. Angst und Ungewissheit beherrschen die Stadt. Noch immer ist unklar, ob der Täter alleine handelt oder Komplizen hat. Auf der Suche nach einem neuen Fluchtauto schießt er auf Dagmar S. und ihren Lebensgefährten und raubt anschließend ein Taxi.Weltspiegel Doku: Marokko - die Sommer-Karawane in die Heimat (SWR)Dokumentation (45 Min)Ab 28. September 2024 | in der ARD MediathekSommer für Sommer verlassen unzählige Migranten ihre Heimat in Spanien und besuchen die Heimat in Marokko. 2019 waren das 3,3 Millionen Menschen in 60.000 Fahrzeugen.Und wir, die wir Tür an Tür mit ihnen leben, wissen kaum etwas darüber und fragen uns, warum bleiben viele Einwanderer ihr Leben lang so eng mit ihrem Ursprungsland verbunden? Was erleben sie, wenn sie dorthin zurückkehren? Was bedeutet Heimat für sie? Wo fühlen sie sich zugehörig? Und wie lebt es sich mit "Mehrfach-Identität" und "Mehrfach-Heimat"? Die Reportage lebt vom Kontrast: dem Leben im freien legeren Spanien versus Leben im muslimisch geprägten Marokko.Sam - Ein Sachse (MDR)Serie (7 x ca. 50 Min.)Ab 29. September | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 30. Sam - Ein Sachse (MDR)Serie (7 x ca. 50 Min.)Ab 29. September | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 30. September 2024 | 20:15 Uhr | MDR FernsehenBasierend auf der wahren Geschichte des Ex-Polizisten Sam Meffire, seinem Aufstieg und Fall, folgt diese Miniserie Sams verzweifelter Suche nach Heimat, seinem Kampf für Anerkennung und Gerechtigkeit. Sam (Malick Bauer) wird in den wilden Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung vom ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands zum Medienstar und schließlich zum Verbrecher. Die Serie wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis 2024 in der Kategorie "Fiktion".