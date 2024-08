Walmart - WMT: Spitzenposition beim Einkaufen im Metaverse im Visier!

Immer wieder überzeugende Quartalszahlen beim US-Einzelhandelskonzern!

Plattform "Walmart Realm" soll virtuelle Shoppingwelten bieten!

Walmart (WMT) - ISIN US9311421039

Rückblick: Im Chart sehen wir zwei Gap Ups nach den beiden letzten Quartalszahlen und ein Kursplus von rund 20 Prozent bei der Walmart-Aktie. Im Zuge der aktuellen Börsenschwäche setzte das Wertpapier zum 50er-EMA zurück. Dort könnte es sich im Idealfall nun stabilisieren und einen neuen Aufwärtstrend etablieren.

Walmart-Aktie: Chart vom 06.08.2024, Kürzel: WMT Kurs: 67.14 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die sich formierende Seitwärtsrange könnte die Basis für unser Breakout-Setup bilden. Die für den 15. August anstehenden Quartalszahlen bei Walmart könnten vorsichtige Trader abschrecken. Langfristigen Investoren vertrauen auf die positive Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre und das innovative Geschäftsmodell.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Konjunktureinbruch mit nachlassender Kauflaune bei den Konsumenten wäre Gift für die Walmart-Aktie. Ein gut platzierter Stop Loss sollte uns vor unnötigen Verlusten bewahren, so dass wir bei neuen Kaufgelegenheiten zuschlagen könnten.

Meinung:

Walmart traf bei den Quartalsmeldungen des vergangenen Jahres meist die Erwartungen der Analysten oder lag knapp darüber. Mit gezielten Investitionen in den Online-Lebensmittelhandel verschafft sich der Konzern weitere Wettbewerbsvorteile gegenüber klassischen Supermärkten. Bemerkenswerte Erfolge verzeichnete Walmart insbesondere im Segment der Lieferdienste. Auch im Bereich der Abholservices dominiert das Unternehmen den Markt mit einem beachtlichen Anteil von nahezu 60 Prozent. In dem Bestreben, die jüngere Kundschaft anzusprechen, setzt der Konzern verstärkt auf Einkaufserlebnisse im Metaverse und eröffnet mit der Plattform "Walmart Realm" virtuelle Shoppingwelten, in denen Kunden Produkte erkunden und unmittelbar erwerben können. Die Integration interaktiver Elemente wie etwa Minispiele ermöglicht dadurch maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse. Ungeachtet der Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes zeigt sich der Konzern entschlossen, seine virtuelle Präsenz kontinuierlich auszubauen und innovative Einkaufskonzepte zu entwickeln.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 497.98 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1052 Mio. USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/walmart-aktie-digitale-expansion-im-einzelhandel/61819

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.