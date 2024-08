Die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) startete am Mittwoch zunächst mit einem Plus von +3% als bester DAX-Wert in den Tag, doch erlebte bereits in der ersten Handelsstunde einen Abverkauf. Woher kommt die Volatilität bei dem Titel? Und wie kann es jetzt weitergehen? Positive operative Ergebnisse Am Mittwoch hat der DAX-Konzern Siemens Energy Zahlen zum dritten Quartal (abweichendes Geschäftsjahr) vorgelegt und dabei einige Fortschritte vermeldet. ...

