ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Wegen eines schwächeren organischen Wachstums habe der Kosmetik- und Klebstoffhersteller im Konsumgeschäft die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Vor allem in Westeuropa seien die Hamburger mit dem Wachstum deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:04 / GMT



ISIN: DE0005200000