Berlin (ots) -'mypharmadesign', der beliebte Online-Shop für Bekleidungsartikel und Accessoires rund um das Thema Apotheke, hat eine neue Heimat gefunden. Die Berliner ELPATO Medien GmbH ergänzt mit der Integration des Shops ihre auf Apothekenteams spezialisierte Markenfamilie.Durch die Integration von mypharmadesign kann ELPATO (https://elpato.de/) nun ein noch breiteres Spektrum an einzigartigen und qualitativ hochwertigen Produkten anbieten. Kund:innen dürfen sich auf eine erweiterte Auswahl an Bekleidungsartikeln und Accessoires freuen, die speziell für Pharmaziebegeisterte und Fachleute aus der Pharmaindustrie entwickelt wurden. Durch diesen Schritt baut mypharmadesign seine Rolle als One-Stop-Shop für stilbewusste Apothekenmitarbeitende, Pharmaziestudierende und Pharmaliebhaber:innen weiter aus."Wir sind begeistert, mypharmadesign in die ELPATO-Familie aufzunehmen. Diese Integration ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie und ermöglicht uns, unseren Kund:innen ein noch umfangreicheres und ansprechenderes Produktsortiment zu bieten", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Unsere Kund:innen können sich weiterhin darauf verlassen, dass 'Apothekenliebe' nicht nur eine Floskel für uns ist, sondern in jedem Produkt, das wir anbieten, mitgedacht wird."Vielen Menschen ist mypharmadesign als wichtiger Teil der Aktion "Der letzte Kittel" bekannt, welche im vergangenen Jahr die Protestaktionen der Apothekerschaft begleitete. Mit der Übernahme von mypharmadesign setzt ELPATO (https://elpato.de/) ein deutliches Signal der Solidarität mit den Apothekenteams und der Unterstützung der Vor-Ort-Apotheke.Die Übernahme setzt ebenfalls ein Zeichen für die Ambitionen der ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/), weiterhin zu wachsen und neue Marktsegmente zu erschließen. Das Unternehmen plant, in den kommenden Monaten weitere spannende Produktneuheiten und exklusive Kollektionen einzuführen, um seine Kund:innen immer wieder aufs Neue zu begeistern. Auch zu dem bereits an das Unternehmen angegliederten Online-Shop LAPONDO (https://www.lapondo.de/) bestehen einige Anknüpfungspunkte, die den Kund:innen beider Anbieter Vorteile bringen sollen.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@el-pato.deOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/5839054