Paris / London - Nach einem eher holperigen Verlauf am Vortag haben die europäischen Börsen sich am Mittwoch erholt. Sie folgten damit den Gewinnen an der Wall Street und in Fernost. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 zog am Mittag um 1,67 Prozent auf 4651,40 Punkte an. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,93 Prozent auf 8.101,49 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI gewann 2,22 Prozent auf 11.765,98 Zähler. Signale aus Japan fanden ein wohlwollendes ...

