Wien (ots) -Österreichs wichtigste Technologiekonferenz findet am 12. und 13. September 2024 im Wiener MuseumsQuartier stattErstmals im Jahr 1983 im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach durchgeführt, erfinden sich die Technologiegespräche nach über 40 Jahren neu. Die neuen Technology Talks Austria finden von 12.-13. September 2024 im MuseumsQuartier Wien statt. Das Leitthema ist die zentrale Rolle von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) für die "Triple Transition" - die gleichzeitig ablaufende ökologische und digitale Transformation, die menschengerecht sein soll. Forschung sichert Arbeitsplätze und Wohlstand, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie und den Standort Österreich.Tickets für die Technology Talks Austria sind um 180 Euro (Studierende: 90 Euro) unter www.technology-talks-austria.at erhältlich.Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit"Vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen geht es darum, eine resiliente Wirtschaftsweise zu entwickeln, die klimaschonend, effizient und menschengerecht sein muss", erläutert Brigitte Bach, Vorsitzende des Veranstaltungskuratoriums und Sprecherin der AIT-Geschäftsführung. "Die große Herausforderung dabei ist, dass alle diese Prozesse ineinander verwoben sind und gleichzeitig mit großer Geschwindigkeit ablaufen. On top of that müssen wir darauf achten, dass wir diese Herausforderungen nutzen, um zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Industrie in Österreich beizutragen", so Bach.Das Wiener MuseumsQuartier mutiert am 12. und 13. September 2024 zu einem Netzwerkknoten des Wissens, in dem international renommierte Speaker an zahlreichen spannenden Locations die Rolle von FTI in den Themen "ökologische Transformation", "digitale Transformation" und "menschengerechte Transformation" beleuchten. Darauf aufbauend werden Folgerungen für die FTI-Policy diskutiert - und zwar sowohl auf internationaler und europäischer als auch auf nationaler Ebene.Mehr als 80 renommierte Speaker in 26 Stunden ProgrammDie Besucherinnen und Besucher erwartet insgesamt 26 Stunden hochkarätiges Programm - ein ausgewogener Mix aus Vorträgen, Diskussionen, Workshops und genügend Raum für Austausch und Networking. "Die Technologiegespräche sind eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Innovationen auszutauschen und von den Besten zu lernen. Ein exzellentes wissenschaftliches Gremium, bestehend aus Horst Bischof, Peter Moser, Jens Schneider, Martin Hetzer, Sonja Sheikh, Jan Wörner, Ulrike Diebold und Martin Gerzabek, hat mit seiner Vernetzung Top-Speaker identifiziert und vermittelt", erläutert der Vorsitzende des Programmbeirats und Scientific Director des AIT, Andreas Kugi.Unter den mehr als 80 Speakern finden sich so spannende Persönlichkeiten wie etwa Andrea Renda (CEPS), Alexia Cambon (Microsoft), Jan Wörner (acatech), Elizabeth Churchill (MBZUAI), Thomas Henzinger (FORWIT), Gauri Singh (IRENA) oder André Loesekrug-Pietri (JEDI). Ergänzend und vertiefend zum Generalthema finden Workshops statt, die in bewährter Weise in Kooperation mit Partnerorganisationen ausgerichtet werden.Über die Technology Talks Austria 2024Veranstaltet werden die neuen Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit den Bundesministerien für Klimaschutz (BMK), Wirtschaft (BMAW) und Wissenschaft (BMBWF) sowie der Industriellenvereinigung (IV). Zahlreiche Forschungsorganisationen sind als Partner eingebunden.Tickets für die Technology Talks Austria (180 Euro; Studierende 90 Euro) sowie alle Details zum Programm und zu den Speakern unter www.technology-talks-austria.at