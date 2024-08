ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 185 auf 195 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle begründete das höhere Kursziel mit einer zeitlichen Verschiebung des Bewertungshorizonts. Im kommenden Jahr könne eine Schwäche im Luftfahrt- und Hotelgewerbe auch die britisch-spanische Airline-Holding treffen, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 18:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018