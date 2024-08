So viele Shortcuts, so wenig Zeit: Mit diesem kleinen Mac-Tool könnt ihr die wichtigsten Tastaturkommandos all eurer Programme abrufen, ohne sie auswendig zu lernen. So funktioniert die App. Kopieren, Einfügen, was noch? Wenn ihr euch nur diese zwei Shortcuts merken könnt, entgehen euch viele Tastenkürzel, mit denen ihr eure Arbeit in vielen Fällen deutlich schneller erledigen könntet. Der norwegische Designer Marius Hauken hat mit Pie Menu für dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...