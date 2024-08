ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die koreanische Beteiligung Baemin habe sich im Juli in einer besseren Marktposition befunden als noch im April, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostenlose Auslieferungen des Essenslieferanten sorgten aber für einen unsicheren Ausblick./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 18:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 18:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43