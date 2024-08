FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Laut dem Unternehmen gibt es zwar erste Anzeichen für eine Stabilisierung der Aufträge für Geräte und Verbrauchsmaterialien. Dem Experten zufolge ist es aber wahrscheinlich noch zu früh, um von einem Wendepunkt zu sprechen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 08:15 / CET





ISIN: DE0005313704