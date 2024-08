Gibt es einen Mexiko-Malus beim Silber?

Anzeige / Werbung Mexiko ist vor China der größte Silberförderer der Welt. Die größte Silbermine der Welt liegt im Land und zahlreiche namhafte Firmen fördern in dem sich nach Süden immer weiter verengenden Land zwischen Atlantik und Pazifik Silber. Dennoch gibt es namhafte Stimmen, welche die Silberproduktion in Mexiko derzeit kritisch sehen und Mexiko mit einem Malus bewerten. Deutlich bevorzugt werden Produzenten wie AYA Gold & Silver Inc. (TSX: AYA, OTCQX: AYASF) oder Minenentwickler wie Metallic Minerals Corp. (TSX-V: M Anfang August verloren insbesondere die Silberproduzenten mit Produktionsstätten in Mexiko besonders stark an Wert. Sie dürften als Grenzkostenminen vom nächsten Aufschwung jedoch auch wieder stärker profitieren.

Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

