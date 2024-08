An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen greifen die Anleger am Mittwoch wieder zu. Einige scheinen den Schock bereits verdaut zu haben. Auch Microsoft musste beim Ausverkauf der vergangenen Tage Federn lassen. Ob sich der Einstieg jetzt schon wieder lohnt und auf welche Signale Sie achten sollten, erfahren Sie hier.

