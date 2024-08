Für die Aktie des Silber-Produzenten Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) geht es weiterhin stark bergab. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie -17% eingebüßt und notiert aktuell bei 0,385 CA$. Was steckt dahinter? Und ist die Gelegenheit jetzt günstig für Schnäppchenkäufe? Silberpreis korrigiert Der Silberpreis ist von seinen Hochs bei rund 31 US$ - den kurzen Peak bis auf über 36 US$ im Juli lassen wir mal außer Betracht - ein gutes ...

