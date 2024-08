Der überverkaufte Abwärtstrend hat sich nicht stabilisiert und das Pfund Sterling (GBP) könnte weiter in Richtung 1,2645 fallen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die nächste wichtige Unterstützung bei 1,2610 in Sicht kommt, so die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Lee Sue Ann. GBP könnte 1,2780 kurzfristig testen 24-Stunden-Analyse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...