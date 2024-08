Mit einer Sonderaktion reduziert Peugeot vorübergehend die Preise seiner Elektromodelle in Deutschland. Bei Abschluss eines Kaufvertrags bis zum 30. September erhalten Käufer bei teilnehmenden Händlern einen Rabatt in Höhe von 3.570 Euro brutto. Auch Leasen wird günstiger. Der Bonus gilt seit Anfang Juli bereits für die neuen Peugeot e-3008 und e-5008. Seit Anfang August hat Peugeot den Kaufrabatt in Höhe von 3.570 Euro brutto auch auf die Modelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...