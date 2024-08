EQS-Media / 07.08.2024 / 17:50 CET/CEST

Pressemitteilung - 7. August 2024 Serviceangebot für "Endowment Fund" erweitert: Lansdowne Partners Austria schließt strategische Partnerschaften mit zwei neuen Dienstleistern



Lansdowne Partners Austria & Lansdowne Partners UK arbeiten zukünftig mit der Carne Global Fund Managers (Lux) und Acolin Fund Services AG zusammen. Die Partnerschaften mit den renommierten Dienstleistern sollen die Vertriebsunterstützung und die Abwicklung der angebotenen Fonds, insbesondere des "Lansdowne Endowment Fund" erheblich stärken. Verbunden damit ist das Ziel, den Vertriebspartnern aufgrund der gesteigerten Nachfrage aus Deutschland und Österreich, einen noch besseren Service zu bieten. "In einem sich ständig wandelnden Marktumfeld ist es unser Ziel, kontinuierlich die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und unsere Dienstleistungen zu optimieren. Durch die Zusammenarbeit mit Carne sowie Acolin können wir unsere Effizienz steigern und uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren", sagt Portfolio Manager Martin Friedrich. Carne Global Fund Managers (Lux) ist die neue KVG des Fonds und spezialisiert auf effiziente und zuverlässige Abwicklungsprozesse. Acolin steht für eine umfassende Expertise in der Prozessoptimierung und unterstützt so den Vertrieb mit seinen individuellen Anforderungen in Deutschland und Österreich. Mit diesen beiden Kooperationen sollen die Bearbeitungszeiten verkürzt und ein passgenaues Reporting erstellt werden, um ein nahtloses und sicheres Kundenerlebnis sicher zu stellen. "Diese Partnerschaften sind ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, die Servicequalität für unsere Vertriebspartner kontinuierlich zu steigern und unsere Position im Markt zu festigen", so Friedrich abschließend. Lansdowne Endowment Fund: Der Lansdowne Endowment Fund wurde von Lansdowne Partners Austria im Juni 2019 aufgelegt und bietet seinen Investoren die Möglichkeit, am Anlagestil langfristig orientierter Institutionen wie Family Offices oder Universitätsstiftungen zu partizipieren. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert und wird von Martin Friedrich und Christopher Stockermans verwaltet. Der Investmentprozess ist mehrstufig und bietet eine nach Risiko und Ertrags-Aspekten optimierte Strukturierung des Vermögens. Sowohl die strategische als auch die taktische Steuerung des Fonds beruht auf proprietären Modellen von Lansdowne, welche regelmäßig überwacht und aktualisiert werden. Der Fonds ist täglich handelbar und greift auf ein breit gestreutes Anlageuniversum mit einer Gesamtkapitalisierung von rund €250 Billionen zu. Durch seine spezielle Ausgestaltung kombiniert er einen sehr hohen Diversifikationsgrad mit dem Zugriff auf tiefgreifende Expertise spezialisierter Asset Manager innerhalb der Anlageklassen.

Auflage- Datum NIW

19.07.2024 Ertrag Q2/2024 Ertrag

2024 Ertrag gesamt Seed Anteilsklasse 11.06.2019 € 1.324,28 1,2% 6,5% 5,7% p.a. Quelle: Bloomberg

Hinweise: Angaben nach Kosten & Gebühren. Für die älteste (Seed) Anteilsklasse wird keine Management- oder Performance-Gebühr verrechnet. Veranlagungen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust in sich. Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz für Anleger und kann daher in adversem Kapitalmarktumfeld vorübergehend erhebliche Verluste erleiden. Fondsmanagement: Martin Friedrich ist Portfoliomanager des Lansdowne Endowment Fund. Er kam im Jänner 2019 zu Lansdowne Partners Austria. Bevor Herr Friedrich diese Funktion übernahm, war er Leiter der Kapitalmarktanalyse und Co-Chief Investment Officer bei der HQ Trust GmbH, einem der größten unabhängigen Multi-Family Offices in Deutschland. Davor war Herr Friedrich 15 Jahre bei Morgan Stanley in London und Frankfurt tätig, wo er leitende Positionen in den Abteilungen Institutionelle Kunden (Aktien), Vermögensverwaltung und Investment Banking innehatte. Christopher Stockermans ist Portfolioanalyst des Lansdowne Endowment Fund. Zuvor war er Investmentmanager eines auf CEE und DACH fokussierten Private-Equity-Dachfonds bei Erste Asset Management. Er begann seine Karriere im Responsible Investments Team der Erste Group. Christopher ist CAIA Charterholder, hat einen MSc. in Quantitative Finance von der Wirtschaftsuniversität Wien und einen B.A. in Politik, Philosophie und Wirtschaft von der Universität Groningen. Über Lansdowne Partners Austria: Lansdowne Partners Austria ist ein österreichischer Manager alternativer Investmentfonds, der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt wird. Das Unternehmen ist Teil der Lansdowne Partners Firmengruppe. Die in London ansässige Investmentgesellschaft Lansdowne Partners wurde 1998 gegründet. Die Firma verwaltet Vermögenswerte für einen breit gefächerten Kundenstamm, zu dem einige der weltweit größten und anspruchsvollsten Investoren gehören.

Anfragen: Martin Friedrich MFriedrich@LansdownePartners.com Jörn Schiemann joern.schiemann@honovi-invest.de Rechtliche Hinweise: Dies ist eine Marketingmitteilung, deren Inhalte keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten darstellt. Der zum genannten Fonds gehörende Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache über unsere Website unter https://www.fundinfo.com/de/ zugänglich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Jede Veranlagung birgt Risiken bis hin zum Totalverlust.

