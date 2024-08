Tagesausblick für 08.08.: Durchatmen!

An den Börsen herrscht heute ein Durchatmen. Viele Anleger nutzen die Korrektur der letzten Tage, um sich günstig mit sonst sehr hoch bewerteten Aktien, insbesondere Tech-Aktien, einzudecken. Die Spekulationen über die kommende Zinsentscheidung der FED gingen weiter, wobei derzeit von einer Erhöhung um einen halben oder viertel Prozentpunkt ausgegangen wird. Die Entscheidung der FED im September wird zeigen, ob eine nachhaltige Erholung im Herbst folgen kann, nachdem die Märkte im August tendenziell immer eine Ruhepause einlegen.

Am Mittwoch legte der DAX® deutlich zu und schloss oberhalb der 17.600 Punktemarke.

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf erzielte im ersten Halbjahr einen einstelligen Umsatzanstieg und einen Gewinn nach Steuern, der dem des Vorjahres entsprach. Daraufhin bestätigte der Konsumgüterhersteller die Prognosen für das gesamte Jahr. Anleger hatten jedoch höhere Erwartungen, weshalb die Aktie zunächst auf den tiefsten Stand seit November fiel. Continental konnte im vergangenen Quartal den Gewinn deutlich steigern, obwohl der Konzern den Umsatzausblick für das laufende Jahr senkte. Dennoch legte die Aktie zu Handelsbeginn zu. Evotec brach nach einer Prognosesenkung um über 30 Prozent ein. Nordex eröffnete mit einem Kursanstieg, wobei das Julihoch von 14,25 Euro in greifbare Nähe rückt. Bei Puma führten Währungsverluste im letzten Quartal erneut zu einem Rückgang des Nettoergebnisses, obwohl Umsatz und operatives Ergebnis leicht gesteigert werden konnten. Dennoch senkte der Sportartikelhersteller die EBIT-Prognose am oberen Ende, was zu einem deutlichen Kursrückgang der Aktie führte. Siemens Energy erwirtschaftete operativ wieder einen Gewinn, jedoch führten Restrukturierungsaufwendungen zu einem erneuten Verlust unter dem Strich. Das Management sieht den Windanlagenbauer dennoch auf einem guten Weg. Die Aktie startete mit einem leichten Kursabschlag, hat sich jedoch seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Autovermieter Sixt senkte nach einem durchwachsenen zweiten Quartal die EBIT-Prognose. Trotzdem stiegen Anleger ein und trieben die Aktie auf knapp 62 Euro. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier jedoch einen Kursverlust von knapp 40 Prozent.

Morgen werden unter anderem 1&1 AG, Allianz, Deutsche Telekom AG, Eli Lilly and Co., Munich Re, Rheinmetall, Siemens AG und SMA Solar AG, Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

United States-Jobless

Freddie Mac releases weekly report on U.S. mortgage rates

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks to NABE webinar

Lipper reports weekly U.S. fund flows

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 17.424/17.980/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282 Punkte Der DAX® erholte sich heute im Tagaesverlauf. Zum Handelsschluss stand der Leitindex oberhalb der 17.600 Punkte. Die vielbeachtete 200-Tage-Durchschnittslinie bei 17.424 Punkten konnte nachhaltig überwunden werden. Neue Kaufimpulse könnten den Index nun in Richtung 17.980 Punkte treiben. Während der kurzfristige RSI-Indikator mitlerweile ein Buy-Signal anzeigt, steht der MACD weiterhin auf Sell. Kippt der Index morgen jedoch wieder unter 17.282 Punkte droht eine Konsolidierung bis 16.785 oder gar 16.288 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 07.02.2013 - 07.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 - 07.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 126,88 * 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 136,59 ** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 126,97 *** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 17:45 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 8,05 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 7,78 * 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 4,76 * 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 6,32 * 16.600 19.000 25.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 17:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.