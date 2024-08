MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz will noch mehr eigene Aktien zurückkaufen als bislang angepeilt. Nach einer Milliarde Euro will der Vorstand nun weitere 500 Millionen Euro dafür in die Hand nehmen, wie der im Dax notierte Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss in München mitteilte. Der Rückkauf dieses zusätzlichen Volumens soll zwischen Mitte August und Ende des Jahres erfolgen. Sämtliche zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Bereits im Februar hatte der Konzern seinen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro beschlossen. Dieses Programm sei bereits im Juli abgeschlossen worden, hieß es. Der Aktienkurs von Allianz reagierte kaum auf die Neuigkeiten./ngu/he