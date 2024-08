NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 70 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank eines um Währungseffekte bereinigten Umsatzanstiegs habe der Sportwarenhersteller auch den operativen Gewinn (Ebit) gesteigert, aber die Ebit-Jahreszielspanne nach unten hin eingeengt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher senkte er seine Ebit-Prognosen für 2024 und 2025. Auch die Erwartungen an das währungsbereinigte Umsatzwachstum schraubte er nach unten./gl/he



