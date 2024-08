OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ernennung von Tim Walz

Kamala Harris ist hervorragend ins Rennen um das Weiße Haus gestartet. Unerwartet schnell haben die Demokraten hinter ihr die Reihen geschlossen. Seit Joe Bidens Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur zeigt die Umfragekurve für die Partei beständig in eine Richtung: nach oben. Wird sich Donald Trump am Team Harris/Walz also die Zähne ausbeißen? Walz repräsentiert auf authentische Weise das, was Trumps Running Mate J. D. Vance gern für sich beanspruchen würde. Doch Vance hat seinem Ziehvater bislang wenig Freude gemacht; schon wabern Gerüchte, sein Gönner könnte ihn in die Wüste schicken. Für die Demokraten wird es nun darum gehen, den Vorsprung auszubauen und zu stabilisieren. Mit Walz an der Seite kann Harris das gelingen./yyzz/DP/zb