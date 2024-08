ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Probleme der Autobauer

Deutsche Autobauer verkaufen ihre E-Autos in homöopathischen Dosen, weil Modelle, Preise und heimische Infrastruktur nicht stimmen. Potenziellen Käufern fehlen die Angebote und der Glaube an den E-Antrieb. Weltweit größter Hersteller ist mit Abstand die chinesische Marke BYD. In China werden Batterieantrieb, Ladesäulen und Netze massiv gefördert. Dies muss auch in Deutschland passieren. Transformation ist die Zukunft, erhält Wohlstand und Wachstum. Nun auf den Verbrenner zu setzen, zu versuchen, die Entwicklung auszusitzen und das Ausstiegsjahr 2035 politisch infrage zu stellen, wäre falsch und rückständig./yyzz/DP/zb