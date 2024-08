Die regionale Avocado-Produktion in Valencia erreichte in der Saison 2023/24 21.000 Tonnen, verglichen mit 14.000 Tonnen in der vorherigen Saison, berichtet FyH.es. Der ValencianischeBauernverband (AVA-ASAJA) und der Verband der Avocadoerzeuger (Asoproa) schätzen, dass die Ernte im Vergleich zur Vorsaison um 50 % gestiegen ist, was auf die vegetative Entwicklung der Bäume und den...

