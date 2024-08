EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse setzt profitablen Wachstumskurs fort



Strategieprogramm "BOOST 2026" mit überzeugender Jahresbilanz: Wichtige Kennzahlen im ersten Halbjahr 2024 verbessert, Maßnahmenpaket für Umsatzwachstum und Kostenoptimierung voll auf Kurs, Portfoliobereinigung schreitet planmäßig voran

Auftragseingang im ersten Halbjahr 2024 bei 4,2 Mrd. EUR, Auftragsbestand weiterhin auf hohem Niveau bei 6,8 Mrd. EUR

Umsatzplus von 2 % gegenüber Vorjahr auf rund 4 Mrd. EUR

Operatives EBIT steigt um 18 % auf 490 Mio. EUR, operative EBIT-Marge von 10,6 % auf 12,3 %

Kontinuität im Vorstandsteam: Vertrag von Bernd Spies um fünf Jahre verlängert

Erhöhter Ausblick 2024 bestätigt

München, 8. August 2024 - Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr und zweite Quartal 2024 veröffentlicht.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Wir sind stolz auf den hervorragenden Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024: viele unserer wichtigen Kennzahlen befinden sich deutlich im Plus. Diese positive Entwicklung ist auch das Ergebnis unseres umfangreichen Maßnahmenpakets ‚BOOST 2026', das wir vor einem Jahr gestartet haben. Insbesondere die Portfoliooptimierung geht gut voran und leistet einen wichtigen Beitrag zur Profitabilitätssteigerung. Nach Kiepe Electric und Safety Direct haben wir mit dem Verkauf der GT Emissions Systems in Großbritannien gerade den nächsten Meilenstein erreicht, während der Verkaufsprozess einer vierten Einheit bereits begonnen hat."

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Unsere Erlös- und Effizienzmaßnahmen erweisen sich als äußerst wirksam. Die deutliche und vor allem kontinuierliche Margenverbesserung ist hierfür der beste Beweis. Auch der Free Cashflow verbesserte sich entsprechend deutlich. Diesen Positiv-Trend wollen wir weiter fortsetzen."

Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2024 belegt Knorr-Bremse klar seine überdurchschnittliche Leistung sowie die für das Unternehmen charakteristische Widerstandsfähigkeit. Der Auftragseingang blieb dank der anhaltend hohen Nachfrage in der Division Systeme für Schienenfahrzeuge und trotz der Abschwächung im Truck-Markt mit 4.239 Mio. EUR stabil auf Vorjahresniveau (H1/23: 4.236 Mio. EUR). Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2024 bereinigt um Kiepe Electric auf 6.848 Mio. EUR (30.06.2023: 6.522 Mio. EUR ohne Kiepe Electric). Der Konzernumsatz verbesserte sich um 2 % auf 3.987 Mio. EUR (H1/23: 3.917 Mio. EUR).

Neben positiven Skaleneffekten durch den höheren Umsatz wirkten sich die gezielten Effizienzmaßnahmen sowie attraktive Neuverträge mit einem deutlichen Plus von 18,0 % auf das operative EBIT in Höhe von 490 Mio. EUR im Jahresvergleich aus. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung der operativen EBIT-Marge von 10,6 % im Vorjahreszeitraum auf 12,3 % - ein signifikanter Anstieg um 1,7 Prozentpunkte. Auch beim Free Cashflow verzeichnete Knorr-Bremse mit 64 Mio. EUR im ersten Halbjahr eine deutliche Verbesserung im Jahresvergleich (H1/23: -165 Mio. EUR).



H1/2024-Entwicklung beider Divisionen im Überblick

Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS):

Der Auftragseingang stieg dank ungebrochen starker Nachfrage im globalen Rail-Markt auf 2.202 Mio. EUR (H1/23: 2.025 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erhöhte sich, bereinigt um Kiepe Electric, auf 4.881 Mio. EUR (30.06.2023: 4.461 Mio. EUR ohne Kiepe Electric)

Der Umsatz legte deutlich um 9,2 % auf 1.981 Mio. EUR zu (H1/23: 1.813 Mio. EUR)

Das operative EBIT verbesserte sich erheblich und stieg um 20,0 % auf 304 Mio. EUR (H1/23: 253 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg solide auf 15,3 % (H1/23: 14,0 %)

Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS):

Der Auftragseingang belief sich auf 2.038 Mio. EUR (H1/23: 2.212 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand befand sich mit 1.969 Mio. EUR zum 30.06.2024 weiterhin auf hohem Niveau (30.06.2023: 2.063 Mio. EUR)

Der Umsatz blieb im ersten Halbjahr mit 2.007 Mio. EUR leicht hinter dem Vorjahr zurück (H1/23: 2.105 Mio. EUR)

Das operative EBIT stieg deutlich um 15,5 % auf 223 Mio. EUR (H1/23: 193 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge verbesserte sich auf 11,1 % (H1/23: 9,2 %)

Kontinuität im Vorstandsteam: Vertragsverlängerung für Bernd Spies

Mit der im Juni 2024 verkündeten Vertragsverlängerung von Bernd Spies (58) als Mitglied des Vorstands hat der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG Kontinuität im Vorstandsteam sichergestellt. Per März 2025 ist Bernd Spies für fünf weitere Jahre weltweit für die Division Systeme für Nutzfahrzeuge verantwortlich und kann die positive Entwicklung der Truck-Division weiter konsequent vorantreiben (s. Pressemitteilung vom 26. Juni 2024 ).

Erhöhter Ausblick bestätigt

Knorr-Bremse hatte am 29. Juli 2024 den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 angehoben (s. Pressemitteilung vom 29. Juli 2024 ). Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 7.700 Mio. EUR und 8.000 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von 11,5 % bis 13,0 % sowie einen Free Cashflow zwischen 550 Mio. EUR und 650 Mio. EUR.

Bei diesem Ausblick ist der noch abzuschließende Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika nicht berücksichtigt.

Der Zwischenbericht für Januar bis Juni 2024 steht auf der Website der Knorr-Bremse AG zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Knorr-Bremse AG .



Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:



Halbjahr 2. Quartal 2024 2023 ? 2024 2023 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 4.239 4.236 +0,1 % 2.127 2.060 +3,2 % Auftragsbestand (30.06.) [1] 6.848 6.522 +5,0 % 6.848 6.522 +5,0 % Umsatz 3.987 3.917 +1,8 % 2.013 2.010 +0,2 % EBIT 475 399 +19,1 % 238 209 +13,8 % EBIT-Marge 11,9 % 10,2 % +170 bp 11,8 % 10,4 % +140 bp Operatives EBIT 490 415 +18,0% 252 223 +12,6% Operative EBIT-Marge 12,3 % 10,6 % +170 bp 12,5 % 11,1 % +140 bp Free Cashflow +64 -165 +138,6 % +158 +34 +370,1 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 136 139 -2,3 % 65 75 -14,0 % F&E in % des Umsatzes 7,2 % 6,5 % +70 bp 7,3 % 6,2 % +110 bp Ergebnis je Aktie (in EUR) [2] 1,85 1,55 +18,9 % 0,90 0,75 +18,6%

Divisions-Kennzahlen des Knorr-Bremse Konzerns:

Halbjahr 2. Quartal 2024 2023 ? 2024 2023 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Umsatz 1.981 1.813 +9,2 % 1.017 958 +6,1 % EBIT 303 251 +20,7 % 158 139 +13,6 % EBIT-Marge 15,3 % 13,8 % +150 bp 15,6 % 14,5 % +110 bp Operatives EBIT 304 253 +20,0% 158 141 +12,0 % Operative EBIT-Marge 15,3 % 14,0 % +130 bp 15,6 % 14,7 % +90 bp Division CVS Umsatz 2.007 2.105 -4,6 % 997 1.052 -5,3 % EBIT 209 179 +16,8 % 98 86 +14,6 % EBIT-Marge 10,4 % 8,5 % +190 bp 9,8 % 8,1 % +170 bp Operatives EBIT 223 193 +15,5 % 112 98 +14,2 % Operative EBIT-Marge 11,1 % 9,2 % +190 bp 11,2 % 9,3 % +190 bp

Medienkontakt:

Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com



Kontakt Investor Relations:

Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 182 310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

