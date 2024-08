FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor deutliche Erholung des Dax dürfte am Donnerstag bereits wieder zu Ende sein. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex ein Prozent tiefer auf 17.433 Punkte.

Zur Wochenmitte hatte der Dax seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Börsen befinden sich seit dem von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Kurssturz in unruhigem Fahrwasser.

Für den Dax geht es nun darum, die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei 17.438 Zählern zu behaupten. Akzente setzen dürfte am vorletzten Handelstag der Woche die Berichtssaison, die mit Quartalszahlen von fünf Dax-Konzernen wie Munich Re, Allianz, Deutsche Telekom, Siemens und Rheinmetall auf vollen Touren läuft./ajx/jha/