Pliezhausen, 8. August 2024. DATAGROUP übernimmt zusätzlichen IT-Betrieb für die Max-Planck-Gesellschaft, einschließlich 2.800 virtualisierter Arbeitsplätze, 850 Endgeräten und 370 Serversystemen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag über eine Vertragslaufzeit von 2,5 Jahren. Neben diesem und weiteren Up-Selling-Erfolgen läuft auch das Neukundengeschäft weiterhin stark. Die Auftragseingänge im CORBOX-Neukundengeschäft belaufen sich laufenden Geschäftsjahr bereits auf rund 23 Millionen Euro. DATAGROUP, einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen in Deutschland, übernimmt einen neuen Großauftrag des Bestandskunden Max-Planck-Gesellschaft. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag über 2,5 Jahre mit einer Verlängerungsoption für weitere drei Jahre. Im Rahmen des neuen Auftrags wird DATAGROUP den IT-Betrieb für rund 2.800 virtualisierte Arbeitsplätze, 850 Endgeräte und 370 Serversysteme übernehmen. Hierbei stellt der zentrale Expert Helpdesk gemeinsam mit dem umfassenden Client-Support eine reibungslose Betreuung der Anwender*innen in der Verwaltung sicher. Ein weiterer Bestandteil des Clientmanagements ist die Verwaltung von etwa 140 paketierten Applikationen, die eine nahtlose Integration und Nutzung der Softwarelösungen ermöglichen. Zukünftig wird DATAGROUP an insgesamt 87 Standorten, darunter vier in europäischen Nachbarländern, als Single Point of Contact (SPOC) für sämtliche IT-Belange der Anwender*innen fungieren. Diese weitreichende Präsenz gewährleistet eine schnelle und effiziente Unterstützung, unabhängig vom Standort der Anwender*innen. Ein dediziertes Betriebsteam wird die kontinuierliche Servicebereitstellung sicherstellen und die Max-Planck-Gesellschaft durch eine strukturierte Überwachung der Services unterstützen. Diese erfolgt über funktionsbezogene Service Level Agreements (SLAs), die genaue Leistungskriterien für die einzelnen Services festlegen. "Wir freuen uns sehr unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft weiter auszubauen", so Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Unser verstärkter Fokus auf organisches Wachstum durch Cross- und Upselling in der bestehenden Kundenbasis sowie durch Neukundenakquise zahlt sich nicht nur hier aus. Insgesamt sind wir mit dem Ausbau unseres CORBOX-Geschäfts bestehend aus zusätzlichen Services bei Bestandskunden sowie Neukunden sehr zufrieden und liegen damit bereits deutlich über dem Wert des Geschäftsjahres 2022/23. Das wird uns nach dem Anlauf der Verträge im kommenden Geschäftsjahr schöne Wachstumsbeiträge liefern." Terminvorschau: Am 13. August 2024 wird DATAGROUP die Zahlen zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden. Anmeldung bitte unter folgenden Links: 10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/wh4590phyabmvblo9oq4tm2zwbip0kjt 15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/26rviszokoqlc1fwh2hdtds455a14w4d



Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.



