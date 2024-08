EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Bike24 Holding AG: Erfolgreiches zweites Quartal - Rückkehr zu Profitabilität und Umsatzwachstum



08.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bike24 Holding AG: Erfolgreiches zweites Quartal - Rückkehr zu Profitabilität und Umsatzwachstum Rückkehr zur Profitabilität: Bereinigter operativer Gewinn von 2,7 Million Euro im Vergleich zu 0,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum

Wachstum im Kernmarkt: Deutlicher Anstieg des Umsatzes in der DACH-Region um 8% bei einem Gesamtumsatzwachstum von 1,5%

Steigerung der Profitabilität pro Kunde: Anstieg um 28,5%, bedingt durch höhere Bruttomarge und verbesserte Kostenstruktur Dresden, 08. August 2024 - Die Bike24 Holding AG, eine der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen rund ums Fahrrad, erzielte im zweiten Quartal 2024 einen bereinigten operativen Gewinn von 2,7 Million Euro (bereinigte EBITDA-Marge: 4,2%) sowie ein Konzernumsatzwachstum von 1,5% auf 63,8 Millionen Euro. Das Wachstum wurde insbesondere durch die positive Entwicklung in der DACH-Region getragen. Hierbei trug das Segment der Kompletträder maßgeblich zum Umsatzwachstum bei. Im Zuge des moderaten Konzernumsatzwachstums konnte die Profitabilität pro Bestellung erheblich gesteigert werden: Der Deckungsbeitrag pro Kunde erhöhte sich dabei um 28,5%. Haupttreiber waren eine verbesserte Kostenstruktur sowie eine im zweiten Quartal einsetzende Entspannung der Marktpreise in dem Segment "Teile, Zubehör und Bekleidung", das gegenwärtig fast 80% des Konzernumsatzes ausmacht, so dass Bike24 die Bruttomarge im zweiten Quartal insgesamt um 1,8 Prozentpunkte auf 27,7% steigern konnte. Zudem ist es dem Unternehmen gelungen, bei einer erheblich verbesserten Profitabilität den Lagerbestand signifikant im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum zu reduzieren (Q2 2024: 71,9 Millionen Euro vs. Q2 2023: 90,5 Millionen Euro). Der generelle Aufwärtstrend im zweiten Quartal 2024 zeigt sich auch in den Ergebnissen für das erste Halbjahr: Trotz des leichten Umsatzrückgangs um 4,3%, konnte insgesamt auf bereinigter Basis ein operativer Gewinn von 1,2 Millionen Euro (bereinigte EBITDA-Marge: 1,1%), nach einem operativen Verlust von 2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielt werden. Timm Armbrust, CFO von BIKE24 kommentiert: "Wir sind zufrieden mit den im ersten Halbjahr erwirtschafteten Ergebnissen und stolz darauf, in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld wieder einen deutlichen bereinigten operativen Gewinn erwirtschaftet zu haben. Diese Ergebnisse sowie die stark verbesserten Geschäftsergebnisse im zweiten Quartal bestärken uns in dem von uns eingeschlagenen Weg der Kostendisziplin und der Konzentration auf unsere Kernkundengruppe der "Enthusiasten". Dies lässt uns zuversichtlich in das zweite Halbjahr starten. Ferner wird Bike24 auch im zweiten Halbjahr auf ein kundenorientiertes, breites Produktsegment, hohe Verfügbarkeiten und herausragende Logistik setzen." Bike24 geht daher trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von der Fortsetzung des Aufwärtstrends aus und hält daher an der Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die ein Umsatzwachstum zwischen 1% und 5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 0,7% bis 4,2% vorsieht, unverändert fest. Heute um 15 Uhr findet der Q2 2024 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 13 Uhr auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/6141qrwq8zb5k3dfdxt63ccyv1pdo1f8 Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q2 2024 Q2 2023 Delta H1 2024 H1 2023 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 44.314 40.886 8,4% 76.297 76.128 0,2% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 11.233 12.213 -8,0% 21.687 23.064 -6,0% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 6.775 7.219 -6,2% 11.797 13.375 -11,8% Rest der Welt 1.501 2.580 -41,8% 3.313 5.597 -40,8% Umsatzerlöse 63.823 62.897 1,5% 113.094 118.164 -4,3% Sonstige Erträge 73 35 103,9% 175 75 134,9% Gesamterträge 63.896 62.933 1,5% 113.269 118.238 -4,2% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -46.208 -46.673 -1,0% -83.170 -90.045 -7,6% Bruttoergebnis 17.689 16.260 8,8% 30.099 28.193 6,8% Bruttomarge 27,68% 25,80% +1,9pp 26,60% 23,80% +2,8pp Perfomance Marketingkosten -730 -885 -17,5% -1.411 -1.625 -13,1% Vertriebskosten1 -5.326 -6.097 -12,6% -9.750 -11.344 -14,1% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.986 -6.909 1,1% -13.934 -13.380 4,1% Sonstige Aufwendungen -2.686 -3.007 -10,7% -5.733 -6.109 -6,1% EBITDA 1.961 -638 -407,4% -730 -4.266 -82,9% EBITDA Marge 3,10% -1,00% +4,1pp -0,60% -3,60% +3,0pp Bereinigungen 721 1.210 -40,4% 1.940 2.265 -14,4% Bereinigtes EBITDA 2.683 572 369,0% 1.210 -2.001 -160,5% Bereinigte EBITDA Marge 4,20% 0,90% +3,3pp 1,10% -1,70% +2,8pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.910 -1.493 28,0% -3.790 -2.863 32,4% Bereinigtes EBIT 772 -921 n/a -2.580 -4.864 n/a Bereinigte EBIT Marge 1,20% -1,50% +2,7pp -2,30% -4,10% +1,8pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten -2.381 -2.484 -4,1% -4.762 -4.969 -4,2% Bereinigungen -721 -1.210 -40,4% -1.940 -2.265 -14,4% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2.330 -4.616 n/a -9.282 -12.098 n/a EBIT Marge -3,70% -7,30% +3,6pp -8,20% -10,20% +2,0pp Finanzaufwendungen, netto -961 -974 -1,3% -2.509 -4.084 -38,6% Ergebnis vor Steuern -3.291 -5.590 n/a -11.791 -16.182 n/a Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 1.043 2.824 n/a 3.681 3.367 n/a Periodenergebnis -2.248 -2.766 n/a -8.110 -12.815 n/a Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen.

Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) - - - 902.818 988.014 -8,6% Anzahl Bestellungen 450.000 469.268 -4,1% 794.295 863.786 -8,0% Durchschnittlicher Warenkorb 140 135 3,8% 141 137 3,0% Bestellungen wiederkehrender Kunden 68,70% 70,60% -1,90% 68,30% 70,10% -1,80% Rücksendequote 17,70% 16,20% +1,5pp 17,20% 16,90% +0,3pp

Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht einschließlich des Konzernzwischenabschlusses finden Sie hier: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.htmlinterim Pressekontakt:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

E-Mail: ir@bike24.net

Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Europa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung. Alternative Leistungskennzahlen Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.



08.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com