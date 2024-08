NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf den unerwartet schwachen Quartalsumsatz habe sie ihre Erlösprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 reduziert, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Form des Aufschwungs beim Halbleiterkonzern bleibt zu diesem Zeitpunkt unklar, aber die Wachstumsaussichten für die Zeit danach gefielen ihr nach wie vor./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004