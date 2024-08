The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2024



ISIN Name

DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N.

XS2215180550 CEN.CH.R.EST 20/24

XS1098218453 SANTANDER UK 14/24 FLR

DE000HLB1FV8 LB.HESS.-THR.IS.08B/2014