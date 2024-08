Düsseldorf (ots) -Der ungesüßte Grüntee im Tetra Pak® bietet in doppelter Hinsicht Genuss mit gutem Gewissen - er ist gut für Körper und Umwelt. Die seit Juli 2024 in Deutschland erhältliche umweltfreundliche Tetra Pak®-Verpackung macht Oi Ocha zur perfekten Wahl für Festivals und Konzerte.Oi Ocha bietet reinen, authentisch aufgegossenen japanischen Grüntee mit der Integrität und Essenz des ganzen Teeblatts. Der Hersteller ITO EN kauft den Tee direkt von denjapanischen Teebauern, um das beste Aroma und den besten Geschmack zu bewahren. DieTeegetränke zeichnen sich durch frischen Geschmack aus und erinnern an das Aroma von Grüntee, der in japanischen Teekannen (Kyusu) hergestellt wird.Die Grünteeprodukte von Oi Ocha sind im Gegensatz zu zuckerhaltigen Limonaden oder künstlicharomatisierten Säften natürlich und ungesüßt und somit ideal für eine bewusste Ernährung. Ob beim Yoga im Park, beim Beachvolleyball am Strand oder beim Wandern in den Bergen - Oi Ocha ist dasperfekte Getränk, um sich nach sportlichen Aktivitäten zu erfrischen. Auch auf Festivals, bei Picknicks oder am See sorgt Oi Ocha für eine gesunde Abkühlung an heißenSommertagen. Mit seiner belebenden Wirkung ist Oi Ocha nicht nur ein erfrischender Genuss,sondern unterstützt auch einen gesunden Lebensstil - das optimale Getränk für alle, die im Sommerfit, hydriert und vital bleiben wollen.Nachhaltiger Karton ersetzt EinwegplastikDie beliebten Grüntees werden in Deutschland seit Juli 2024 in einem papierbasierten Getränkekartonvon Tetra Pak® mit 330 Millilitern Füllvolumen angeboten. Die umweltfreundliche Verpackung ersetztvollständig die Einweg-Plastikflaschen im Sortiment von ITO EN und ist damit für umweltbewussteMusikfans der ideale Begleiter auf Festivals und Konzerten."Als Gesundheits- und Wellness-Unternehmen möchten wir dazu beitragen, die ökologischenHerausforderungen der Menschheit zu bewältigen", erklärt Akito Suzuki, Managing Director of ITO EN Europe. "Unser Ziel ist es, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Die Nutzung von Tetra Paks® statt Einweg-Plastikflaschen ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Diese Kartons bestehen größtenteils ausnachwachsenden Rohstoffen, sind leicht, kompakt und lassen sich effizient transportieren. Zudempassen sie perfekt zum umweltbewussten deutschen Markt, der über eine gut entwickelte Recycling-Infrastruktur verfügt."Baseball-Profi Shohei Ohtani als globaler MarkenbotschafterDie 1989 gegründete Marke Oi Ocha ist die globale Nummer 1 unter den Grüntee-Megamarken. Keineandere Marke für verzehrfertige Grünteegetränke verkauft sich weltweit besser - das bestätigt seit2019 Guinness World Records. ITO EN strebt an, die Bekanntheit von Oi Ocha weiter zu steigern unddie japanische Teekultur weltweit zu verbreiten. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung ist dieErnennung des japanischen Baseball-Superstars Shohei Ohtani zum globalen Markenbotschafter fürOi Ocha. Seit Mai 2024 wirbt Ohtani auf Außendisplays und Plakaten in Metropolen wie New York undLos Angeles sowie in Südkorea, Taiwan und Japan für den ungesüßten Grüntee.Premiere auf der DoKomiAuf der DoKomi, der größten Anime- und Japan-Convention Deutschlands, präsentierte ITO EN denGrüntee der Marke Oi Ocha vom 28. Juni bis zum 30. Juni 2024 erstmals im nachhaltigen Tetra Pak®.Damit setzte das Unternehmen nur zwei Monate nach Eröffnung seines erstens deutschen Büros amStandort Düsseldorf einen bedeutenden Akzent auf dem deutschen Markt.Weitere Pressinformationen sowie Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://app.box.com/s/3ijy57btpz1r31np032wnntky5l1wso1).Der 1966 gegründete, in Tokio ansässige Innovationsführer ITO EN Ltd. ist im Getränkebereich auf Grüntee spezialisiert. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, die japanische Grünteekulturweltweit zu verbreiten und entwickelt dabei natürliche, gesunde, sichere und schmackhafte Produkte.Das starke Engagement von ITO EN für soziale und ökologische Verantwortung zeigt sich in derZusammenarbeit mit Landwirten und regionalen Regierungen zur Förderung der lokalen Wirtschaft.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.itoen-europe.com/de/Pressekontakt Agentur:Victoria Finkmarkenzeichen GmbHSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainMobil: +49 159 0680 3981E-Mail: oiocha@markenzeichen.deOriginal-Content von: ITO EN, Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174820/5839381