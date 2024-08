FRANKFURT (dpa-AFX) - Das träge Konjunkturumfeld hat im dritten Geschäftsquartal auf das Ergebnis der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) gedrückt. Unter dem Strich verdiente das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Juni laut Mitteilung vom Donnerstag 1,1 Millionen Euro - nach 31,7 Millionen vor einem Jahr. Bereits Mitte Juli hatte die DBAG einen deutlichen Ergebnisrückgang avisiert und zudem den Jahresausblick für den Nettovermögenswert auf 675 bis 710 Millionen Euro gesenkt.

Grund für die gesenkte Prognose ist ein erheblich unter dem Vorjahresquartal liegendes Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio. Der überwiegende Teil unserer Portfoliounternehmen entwickelte sich im dritten Quartal gut, hieß es am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Einzelne Unternehmen spürten jedoch das teilweise herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld.

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an./mis/jha/