Wer sich in die lebensgefährliche Hitze des Death Valleys begibt, sollte nicht darauf rechnen, zur Not per Helikopter gerettet zu werden - selbst denen ist es zu heiß. Woran liegt das? Im Death Valley war es im Juli so heiß, dass nicht einmal mehr Hubschrauber fliegen konnten. In mindestens zwei Fällen konnten die kalifornische REACH Air Medical Services deshalb Notfall-Einsätze nicht annehmen. Einer der Fälle betrifft eine Gruppe von sechs deutschen ...

