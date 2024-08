NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die finalen Kennziffern entsprächen den starken vorläufigen Eckdaten des Bremsenherstellers, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Besonders hervorzuheben sei, dass der Umsatz im Segment CVS, wo eine gewisse Unsicherheit über die Aussichten für das zweite Halbjahr bestehe, höher ausgefallen sei, als bei den Kunden aus dem Schienen- und Nutzfahrzeugbereich./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 06:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 06:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006