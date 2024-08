FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung zur Wochenmitte haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Donnerstag nach.

Der Dax fiel um 0,62 Prozent auf 17.505,79 Punkte. Am Mittwoch hatte der hiesige Leitindex seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Börsen befinden sich seit dem von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Kurssturz in unruhigem Fahrwasser.

"Wir befinden uns in der saisonal schwächsten Zeit für Aktien im ganzen Jahr", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Bis Anfang Oktober sei daher nicht mit einer Bodenbildung im Dax zu rechnen. In den nächsten Wochen blieben die Anleger auf einem unsicheren Terrain unterwegs.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,78 Prozent auf 24.045,01 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,88 Prozent ein./la/jha/

