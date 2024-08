Am deutschen Aktienmarkt droht die Erholung am Donnerstag ins Stocken zu geraten. Zum Handelsstart dürfte der DAX rund 0,4 Prozent auf 17.546 Zähler einbüßen und damit Kurs auf die 17.500-Punkte-Marke nehmen. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte zu einem neuen Abverkauf führen. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Verluste an den US-BörsenAm US-Aktienmarkt hat sich die Erholung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...