Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach dem starken Vortag wieder nach unten. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, vor allem auf Seiten der Techwerte der Nasdaq. Auch hierzulande scheint die Investoren der Mut des Vortages bereits wieder zu verlassen. Von den gut 800 Punkten, die der Leitindex an den ersten Handelstagen des August verloren hatte, konnte er am Vortag mit einem Plus von 2,9 Prozent immerhin mehr als 300 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...