ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 12,60 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Starke Zahlen und die Übernahme des britischen Netzbetreibers Electricity North West bestärkten ihn in seiner positiven Haltung zur Iberdrola-Aktie, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 14:25 / GMT



