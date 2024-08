Neckarsulm (ots) -Moderatorin und Curvy-Model Angelina Kirsch schlendert entspannt durchs Kaufland. In ihrem Wagen landen nicht nur frische Kirschen - in der Nonfood-Abteilung entdeckt sie auch eine neue Loungewear-Kollektion. Ein pinkfarbenes Set hat es ihr sofort angetan. Als sie es in den Händen hält, passiert es: Ein einzelner Beat ertönt und das Licht geht aus. Kurze Zeit später findet sich das Model in Disco-Licht und pinkem Outfit wieder. Dann erklingt eine Musik, Angelina Kirsch beginnt zu tanzen und mit ihr die Mitarbeiter der Kaufland-Filiale.Was wie ein Flashmob anmutet, ist die Geschichte des neuesten Social-Contents von Kaufland. Die Hauptrolle spielt darin Angelina Kirsch, aber vor allem ihre eigene Loungewear-Kollektion "Rock your Curves", die es ab heute exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen gibt. Mit ihrer Kollektion zelebriert Angelina Kirsch alle Plus-Size-Konfektionsgrößen.Jedes Teil von "Rock your Curves" verbindet Lässigkeit und Eleganz und überzeugt mit auffälligen Farben und Details. Hosen, Shirts, Kleider und vieles mehr sind in den Größen 44 bis 54 erhältlich. "Noch immer gilt Kleidergröße 36 als Ideal. Doch sie entspricht nicht der Realität vieler Frauen. Ich möchte ihnen Mut machen, ihre Kurven mit Stolz zu tragen und habe genau deshalb eine eigene Kollektion entwickelt", sagt Angelina Kirsch, die sich nicht nur als Model, sondern mittlerweile auch als Moderatorin einen Namen gemacht hat.Angelina Kirsch steht für Inklusivität und Body Positivity, mit ihrer Haltung hat sie auf Social Media viele Follower. Mit der Kooperation möchte Kaufland ihre Community, aber auch viele andere Frauen ansprechen und ihnen die Bestätigung geben, dass sie bei Kaufland genau richtig sind.Das Video ist eine erneute Kooperation von Kaufland und der Agentur DEPARTD. Es ist ab sofort online. (https://youtu.be/8Moxj28aAIo)Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5839570