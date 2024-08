Die Lage bei Nvidia bleibt fragil. Nach der Enttäuschung von Super Micro ging die Aktie des KI-Chipgiganten am Mittwoch in die Knie, verlor fünf Prozent und rutschte wieder unter 100 Dollar. Mindestens bis zu den Zahlen am 28. August sollte es volatil bleiben. Wer dem Braten nicht traut, kann so investieren.

