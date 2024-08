NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Nach mehreren aus Aktionärssicht erfreulichen Jahren habe der Wind zuletzt gedreht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Kapitalmarktveranstaltung und nun der Halbjahresbericht seien zuletzt nicht gut angekommen. Das Abschneiden der Hautpflegeprodukte und der Marke La Prairie sei schmerzvoll./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 19:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000