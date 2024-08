Zürich (www.anleihencheck.de) - Der enttäuschende Juli-Arbeitsmarktbericht in den USA war einer zu viel: Die wiederholt steigende Arbeitslosigkeit führte zu einem breiten Ausverkauf an den globalen Aktienbörsen und einer Rallye an den Bondmärkten, was durch die Auflösung von Yen-finanzierten Carry Trades noch verstärkt wurde, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...